Cipolle al sale, caprino mantecato e riduzione di porto by Andrea Mainardi

PROCEDIMENTO

Mettete il sale grosso in una terrina, aggiungete le cipolle bianche che sono molto dolci e cospargetele con il sale grosso. Infornate a 160 gradi per circa 1 ora e mezza (per una dimensione media). Per il ripieno mettete in una boule 200 grammi di caprino, insaporitelo con dei semi di finocchio pestati, qualche ciuffetto di finocchietto selvatico, un filo di olio Evo, pepe nero macinato fresco e del brodo vegetale per ammorbidire la consistenza.

In una casseruola mettete due cucchiaini di miele di castagno e porto, lasciate evaporare la parte alcolica. Una volta tolte le cipolle dal forno tagliatele a metà scavatele leggermente e farcitele con la mousse creata precedentemente a base di caprino. Decorate con qualche seme e fogliolina di finocchietto selvatico. Aggiungete ancora un filo d'olio Evo. Ultimate con qualche goccia di riduzione di miele e porto.