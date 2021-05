La ciambotta pugliese

PROCEDIMENTO

Lavate, asciugate e mondate le verdure.

Fate rosolare la cipolla tritata finemente in un’ampia padella.

Unite tutte le verdure alla cipolla e fatele rosolare per qualche minuto.

Lavate e tagliate a metà i pomodori poi aggiungeteli al composto.

Versate un bicchiere d’acqua, regolate di sale e pepe e procedere con la

cottura delle verdure per 25 minuti circa.



Mescolate di tanto in tanto, e al termine della cottura aggiungete delle foglie

di basilico fresco.

Spegnete e togliete la padella dal fuoco.

Lasciate raffreddare e servite a temperatura ambiente.