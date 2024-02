Chips di bucce di zucca

olio per friggere

PROCEDIMENTO

Togliete la buccia dalla zucca conditele con olio sale e mettetele in forno a 200 gradi per 20 minuti. Nel frattempo preparate la chutney o composta con la polpa della zucca, 1 cipolla tagliata ad anelli, un po' di peperoncino e 2 mele annurche.

Aggiungete 100 grammi di zucchero di canna, un po' di acqua e mettete a cuocere senza coperchio per circa 1 ora. In ultimo aggiungete dell'aceto di mele. Mettete a friggere in olio bollente le bucce dopo averle tolte dal forno ed infini scolatelesu carta assorbente.