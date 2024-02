Chiocciole di sfoglia con cime di rapa

PROCEDIMENTO

Lavate le cime di rapa, tagliatele al coltello e fatele appassire in una padella con aglio, olio e peperoncino. Regolate di sale, mescolate bene e lasciate raffreddare. Srotolate la pasta sfoglia su un piano da lavoro, farcitela con le cime di rapa e dadini di provola. Avvolgetela su sé stessa per ottenere un rotolo, copritelo con la carta forno “a caramella” e lasciatelo riposare in frigorifero per almeno 1 ora.

Trascorso il tempo di riposo, tagliate il rotolo a rondelle e disponetele su una teglia rivestita di carta forno. Infornatele e cuocetele nel forno preriscaldato in modalità statica a 190°C per circa 15 minuti o fino a doratura uniforme. Estraetele e portatele in tavola subito oppure servitele a temperatura ambiente.