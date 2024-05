Cheesecake alle fragole e pepe rosa

pepe rosa in grani

gelatina in fogli

PROCEDIMENTO

Tritate 200 grammi di biscotti e aggiungete 100 grammi di burro fuso. Amalgamate bene, compattate il composto in una teglia a cerniera e lasciate raffreddare in frigo. Mettete in acqua fredda 10 grammi di fogli di gelatina di pesce. Iniziate a lavorare con una frusta 500 grammi di formaggio morbido con 150 grammi di zucchero e successivamente aggiungete 3 uova e i semi di un baccello di vaniglia.

Strizzate bene la gelatina e scioglietela con un po' di acqua calda e aggiungetela al composto insieme a 200 ml di panna montata e 200 grammi di fragole tagliate a fette. Versate il composto sopra la base di biscotti e lasciate solidificare in frigorifero per almeno 4 ore. Una volta pronta, decorate a piacere con delle fragole e qualche granello di pepe rosa.