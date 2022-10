Cheesecake al caramello salato

PROCEDIMENTO

Frullate 300 grammi di biscotti secchi. Aggiungete 100 grammi di burro fatto sciogliere al microonde. Stendete e compattate in uno stampo con cerniera di 24 centimetri e mettete in frigorifero a riposare almeno 30 minuti. Per la preparazione del caramello salato mettete a sciogliere in una padella 130 grammi di zucchero, scaldate nel frattempo 100 grammi di panna. Appena sciolto lo zucchero trasferitelo in una ciotola, amalgamatelo con 60 grammi di burro aiutandovi con una frusta. Piano piano aggiungete la panna.

Preparate la crema montando 250 ml di panna, lavorate conla frusta 250 grammi di mascarpone insieme a 2 cucchiaini di zucchero a velo. Unite i 2 composti, stendete sulla cheesecake e fate riposare in frigo ancora 30 minuti. In ultimo versate il caramello e riponete in frigorifero per qualche minuto in modo che solidifichi. Distribuite qualche lampone e foglia di menta come decorazione finale.