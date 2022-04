Cestini di frolla alla frutta

PROCEDIMENTO

In una terrina unite 100 grammi di zucchero a velo e 100 grammi di burro morbido. Iniziate ad impastare e lavorate bene i due ingredienti. Aggiungete 1 uovo, la scorza grattugiata di 1 limone e inglobate lentamente 220 grammi di farina fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo che lascerete riposare in frigorifero per 30 minuti. Mettete poi a scaldare 400 ml di latte e aggiungete la scorza del limone per aromatizzare.

In una casseruola, lavorate 400 grammi di zucchero con 4 tuorli, portate il latte quasi ad ebollizione poi versatelo a filo, senza la buccia amalgamando. Lasciate addensare continuando a girare per qualche minuto. Tagliate un mix di fragole e kiwi a pezzettini e insaporite con dello zucchero a velo. Con un mattarello stendete la frolla e adagiatela nei pirottini. Infornate a 180 gradi per 17 - 20 minuti. Aiutandovi con una sac à poche farcite di crema i pirottini e decorate con la frutta.