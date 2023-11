Cavatelli cozze patate e pecorino

PROCEDIMENTO

Sbucciate e tagliate le patate a dadini. Dopo aver pulito bene 2 chili di cozze in modo da togliere tutti i filamenti e l'eventuale bisso, mettetele in padella con coperchio insieme ad uno spicchio d'aglio e peperoncino per farle aprire. Una volta liberate dal guscio, filtrate il liquido. Iniziate la preparazione del sugo. Mettete in padella dell'olio, del peperoncino e della cipolla tritata.

Appena appassita, unite le patate e con il liquido delle cozze e completate la cottura. Frullatele una volta cotte. Buttate la pasta: per 4 persone 400 grammi di cavatelli. Distribuite la crema di patate sul fondo del piatto di portata. Saltate i cavatelli nelle cozze, aggiungete abbondante pecorino e allungate al bisogno con acqua di cottura della pasta. Saltate e impiattate sulla crema di patate.