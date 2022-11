Carpaccio di pesce broccoli e pesto

PROCEDIMENTO

Lessate qualche cimetta di broccolo, la patata e tenete pronto il pesto per la rielaborazione della ricetta dello chef stellato Moreno Cedroni. Sfilettate il pesce, in questo caso un branzino. Tagliate in due il filetto. Coprite il pesce con della carta forno e battetelo leggermente. Tagliate ulteriormente e posizionate i pezzetti creando una forma circolare. Posizionate su carta forno salate e mettete a cuocere a 160 gradi per 2 minuti.

Appena la polpa diventa leggermente bianca potete sfornare. Una volta lessata, pelate e tagliate la patata a dadini e mettetela in padella con olio Evo per renderla croccante. Impiattate il pesce aggiungendo la patata, le cimette di broccoli, qualche goccia di pesto, e un filo di olio.