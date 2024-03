Carciofi al forno con brie

PROCEDIMENTO

Pulite bene i carciofi, arrivando fino al cuore e poi divideteli in 6/8 parti. Lessateli oppure utilizzate una pentola a pressione e in 10 minuti saranno cotti. Distribuite i carciofi in una pirofila e conditeli con olio, sale e un po' di prezzemolo.

Infine spargete sopra dei pezzettini di brie e del pecorino grattugiato. Lasciate cuocere in forno fino a quando non si sarà sciolto bene il formaggio.