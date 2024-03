Carbonara scomposta by Chef Antonio Casanova

PROCEDIMENTO

Fate soffriggere il guanciale in una padella fino a quando non diventa bello croccante e quasi trasparente. Nel frattempo preparate l'uovo in camicia: fate scaldare in un pentolino l'acqua con un goccio di aceto e un po' di sale. Quando sarà a circa 75/80 gradi, create un vortice con un cucchiaio, e tuffate dentro l'acqua l'uovo.

Quando gli spaghetti saranno al dente, scolateli e saltateli per pochi secondi in padella con il grasso del guanciale e un mestolo di acqua di cottura. Posizionate gli spaghetti al centro del piatto e adagiateci sopra il guanciale e l'uovo. Infine cospargete con del pecorino romano.