PROCEDIMENTO

Tagliate 200 grammi di funghi e saltateli in padella. Preparate una pentola con l'olio e appena è caldo con l'aiuto di una pinza per non scottarvi, immergete girando a cono il foglio di carasau.



Con una mezzaluna tritate grossolanamente i funghi e amalgamateli con lo stracchino. Farcite i coni di carasau fritto. Potrete a seconda della stagione e della vostra fantasia, variare il ripieno e provare nuovi abbinamenti.