Caponata di mare

PROCEDIMENTO

Tagliate a fettine sottili 400 grammi di cipolla rossa di Tropea e fate a dadini 800 grammi di melanzane. In una padella ampia mettete abbondante olio Evo e friggete le melanzane su tutti i lati, salate alla fine e fate riposare su carta assorbente per far assorbire l'olio in eccesso. Nella stessa padella mettete ad appassire le cipolle aggiungendo dell'altro olio Evo.

Tagliate a tranci 200 grammi di pesce da frittura, in questo caso della murena. Infarinatela in un mix di farina di semola e di farina di riso e friggete in abbondante olio di arachide. Nel frattempo aggiungete 40 grammi di capperi nelle cipolle e unite le melanzane. Finite con 1 cucchiaio di zucchero e un po' di aceto di vino bianco. Coprite e fate cuocere per 10 minuti.