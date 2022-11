Capesante lardo e zucca by chef Andrea Mainardi

PROCEDIMENTO

Tagliate la zucca e mettetela in una teglia e infornate a 160 gradi per 1ora e 15 minuti. Mettete il burro in una casseruola e, in attesa che si sciolga e che insaporisca la salvia, preparate lo spiedino di capesante al lardo. Con un cucchiaio scavate la capasanta per non rovinarla, separate in modo molto semplice il corallo dalla noce e anche dal nervetto che lo tiene attaccato. Mettete il corallo nel burro, fate cuocere e poi frullate tutto. Avvolgete le capesante nel lardo e create gli spiedini aggiungendo le foglie di salvia.

Mettete in padella con un filo di olio Evo e fate cuocere 1 minuto al massimo. Mentre lo spiedino cuoce, sbucciate una patata bollita e mettetela nello schiacciapatate. Separate i filamenti e i semi dalla zucca e mettete una parte della polpa all'interno dello schiacciapatate. Unite la polpa della zucca e la patata schiacciata con del burro fuso. Tritate il corallo al coltello e sbriciolate 2 amaretti grossolanamente. Aiutandovi con un coppapasta impiattate la purea al centro e adagiate sopra gli spiedini.