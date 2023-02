Cantucci alle nocciole

PROCEDIMENTO

In un contenitore lavorate180 grammi di zucchero e 2 uova. Aromatizzate grattugiando la scorza di un limone e di un'arancia. Aggiungete anche un pizzico di sale e un cucchiaino di lievito. Aggiungete gradualmente anche la 250 - 300 grammi di farina per ottenere un composto liscio ed omogeneo. Lavorate l'impasto con le mani e aggiungete le nocciole tostate.

Con un po' di farina create dei filoncini di due centimetri circa di diametro e disponeteli distanziandoli su una teglia con carta forno. Cuocete a 180 gradi per 20/25 minuti. Con un coltello seghettato tagliate i cantucci in sbieco e rimettete in forno sul lato tagliato a 170 gradi per 10/15 minuti.