Cannoli croccanti ripieni di merluzzo mantecato

PROCEDIMENTO

Sbucciate le patate già cotte, prendete del filetto di merluzzo e fatelo cuocere per 20 minuti in una soluzione con acqua, cannella, chiodi di garofano, bacche di ginepro e pepe in grani. Tritate il prezzemolo grossolanamente e aggiungetelo alle patate insieme alla scorza di 1 limone. Con un mattarello appiattite un rettangolo di pane da tramezzino creando una sfoglia molto sottile. Adeguatela alla grandezza di uno stampo per cannoncini e arrotolate dandogli la forma. Metteteli a friggere in olio di semi a circa 155/160° (non di più perchè poi il pane brucia).

Scolate il merluzzo, aggiungete 1 cucchiaio di formaggio grattugiato, le patate e con una frusta mantecate il tutto rendendo il composto omogeneo. Aggiungete del succo di limone. Mettete in una sac à poche e farcite i cannoli: per riempirli completamente fatelo da entrambe le parti. In un altro pentolino, per creare una piccola riduzione, mettete miele e salsa di soia: appena spunta il bollore togliete dal fuoco. Impiattate versando la riduzione in un bicchierino: sarà il condimento per i cannoncini in cui verranno delicatamente immersi per essere conditi.