Calamari con pinoli, olive e capperi

PROCEDIMENTO

Tagliate le foglie di scarola in quattro. In una padella con olio Evo mettete due manciate di olive nere, qualche cappero dissalato, dei pinoli e unite la scarola.

Abbassate la fiamma, salate, coprite e fate cuocere per qualche minuto.

Tagliate il calamaro in pezzi e preparate un'emulsione con olio Evo sale e limone. Dopo aver fatto scaldare una griglia, cuocete il calamaro spennellandolo con l'emulsione preparata precedentemente. Impiattate i calamari sulle verdure terminando con la scorza di limone.