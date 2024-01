Bruschetta cavolo romanesco e sedano rapa

pane per bruschetta

PROCEDIMENTO

Tagliate a fette il sedano rapa e mettetelo in teglia con carta forno. Aggiungete le cime di cavolo romanesco. Condite con olio, sale e pepe e fate cuocere a 200 gradi fino a quando la verdura non sarà ben cotta. Fate scaldare anche il pane per la bruschetta condito con olio e sale.



Preparate la maionese con il latte di soia, l'olio di mais, l'aceto di mele e la senape. Frullate bene il tutto. Assemblate gli ingredienti sul pane condendo il tutto con la maionese appena realizzata.