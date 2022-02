Brodo vegetale da congelare

PROCEDIMENTO

Tagliate a tocchetti 200 grammi di sedano, aggiungete la carota e la cipolla e mettete tutto in pentola con acqua e lasciate sobbollire per 40 minuti. Scolate le verdure e mettetele da parte. Prendete mezza cipolla e caramellizzatela passandola sulla superficie di una padella per 5 minuti. Tritate finemente 100 grammi di carote e 80 grammi di sedano. Amalgamateli a 3 albumi.

Aggiungete il tutto al brodo insieme alla cipolla precedentemente caramellizzata. Mescolate bene per non far attaccare, arrivata al punto di ebollizione smettete e lasciate sobbollire per 40 minuti. L'uovo rapprendendosi raccoglie tutte le impurità delle verdure, chiarificando il brodo. Filtrate il tutto, fate raffreddare e versate in un contenitore per il ghiaccio.