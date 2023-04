Bocconcini pan di Spagna e ricotta

cacao amaro in polvere

uova non fredde

farina di cocco per decorare

cioccolato fondente per decorare

cremadi nocciole per decorare

PROCEDIMENTO

Per il pan di Spagna: cominciare a lavorare le uova con lo zucchero, montare leggermente a bagnomaria fino a quando il composto non diventa spumoso. Aggiungere le farine e il cacao setacciando gli ingredienti. Versare l'impasto nella tortiera con carta da forno o ben imburrata ed infarinata e infornare a forno statico a 170gradi per 45 minuti.

Raffreddare capovolto.

Per la crema di ricotta: scolare molto bene la ricotta dai liquidi in eccesso, setacciare e montare con la frusta aggiungendo lo zucchero a velo. Lo zucchero legandosi all'acqua della ricotta tenderà a renderla densa.

Tagliare il pan di Spagna, farcirlo con la crema e tagliare poi in cubotti. Cospargere con la crema di nocciole, spolverare con la farina di cocco, con pezzetti di cioccolato fondente tagliuzzati a coltello e terminare con dei fiocchi di crema di ricotta.