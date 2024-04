PROCEDIMENTO

A 500 grammi di macinato di manzo aggiungete, 45 grammi di formaggio grattugiato, abbondanti sedano, carota e cipolla tritati, 150 grammi di passata di pomodoro e infine sale e pangrattato.

Modellate l'impasto, mettete al centro un pezzetto di scamorza e chiudete bene dando la forma di un arancino. Una volta data la forma, passate l'aranciccio nel pangrattato. Per la cottura potete friggere in abbondante olio di semi oppure in forno a 200 gradi per 15/20 minuti.