Alette di cavolfiore

PROCEDIMENTO

Preriscaldate il forno a 200°C e rivestite la leccarda con carta forno. Lavate il cavolfiore e tagliatelo in piccoli pezzi, simili alla dimensione delle ali di pollo. In una ciotola, mescolate l’amido di mais, il latte, le spezie, sale e pepe, fino a ottenere una pastella liscia.

Passate i pezzi di cavolfiore nella pastella in modo uniforme, poi rotolateli nel pangrattato fino a coprirli bene. Disponete le ali di cavolfiore sulla leccarda, guarnite con fiocchi di peperoncino e cuocete in forno per circa 25-30 minuti, girandole a metà cottura per assicurarvi che siano dorate uniformemente.