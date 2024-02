Il nuovo numero di Cotto e mangiato Magazine sarà in edicola dal 5 marzo

Il numero di Cotto e mangiato Magazine di marzo propone tante opportunità per cucinare delle prelibatezze e mettere in tavola piatti ricchi di gusto e fantasia.

Gli involtini, per esempio, sono una pietanza molto versatile: troverete trucchi e consigli per cucinarne sia di carne, di pesce che di verdure. Cotti in padella, al forno o fritti si rivelano una vera e propria sorpresa di bontà.

Cipolle cipollotti e scalogni non vengono impiegati solo come base per i soffritti ma anche in preparazioni che li vedono come veri protagonisti. Ricchi di proprietà e benefici per l'organismo, hanno un'infinità di impieghi: potrete saggiare le proposte golose di questo numero per scoprirne di nuovi.

Mandorle e dolci: un binomio classico e vincente. Torte, biscotti e dessert golosissimi, tante preparazioni nostrane e internazionali per non perdere l'occasione di gustare delicate prelibatezze.

Non dimenticate le verdure di stagione e i loro preziosissimi gambi, foglie, bucce. E' un peccato buttarli anche perchè perdiamo una buona occasione per cucinarli: troverete delle soluzioni geniali per utilizzarli.

Le torte di Pasqua sono un classico della cucina tradizionale italiana e ogni regione ha la sua ricetta: potrete cimentarvi in nuove preparazioni e gustare i sapori come in un tour gastronomico.

Non mancano le proposte per realizzare dei golosissimi dolci di Pasqua: ottime idee per stare in cucina con i più piccoli.

Sfiziose e originali, le ricette stagionali di Tessa Gelisio sono caratterizzate da semplicità di esecuzione, occhio ai tempi e al riutilizzo degli avanzi: un vero e proprio imperdibile "salvavita" in cucina.

In vendita in edicola a € 1,70.

Trovate anche la copia con in allegato l’imbuto di silicone salvaspazio a € 5,99