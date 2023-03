Il nuovo numero di Cotto e mangiato Magazine vi aspetta in edicola dal 7 marzo

Cotto e mangiato Magazine di marzo invita al gusto, alla varietà e alla dolcezza.

In primo piano le torte salate con basi croccanti e ricche farciture: sono una soluzione pronta all'uso per ogni necessità dato che ogni volta potete cambiare gli ingredienti e creare una nuova combinazione di gusto. In questo numero tanti suggerimenti per l'utilizzo delle verdure primaverili come asparagi, carciofi, spinaci, piselli. E se non avete la pasta pronta in casa, potrete seguire le indicazioni per prepararla in casa.

I muffin oltre ad essere buoni sono anche un ottimo modo per utilizzare frutta e verdura del mese. Potrete decidere poi se farne sfiziosi antipasti o merende salate. Se vorrete offrirli sarà sempre una buona idea.

Le ricette della tradizione ricordano l'importanza della cipolla, un ingrediente fondamentale della nostra cucina per la sua diffusione, economicità, facilità di coltivazione, e per le sue virtú nutritive e disinfettanti. Sarà un’ottima occasione per riscoprire e gustare delle preparazioni classiche.

Se poi volete un'idea simpatica per la colazione del fine settimana, molto ricca e informale ci sono le indicazioni per preparare il brunch, anche nella versione vegetariana.

Per gli amanti della pasta e della panna e degli abbinamenti classici degli anni '80, potrete riprovare e proporre ai vostri amici anche in occasioni di riunioni speciali.

Un must della pasticceria sono le meringhe, buone da sole e versatili per realizzare dolci semplici o sontuosi.

E per non far mai mancare la dolcezza, un classico senza età: la torta al cioccolato declinata in varie forme e consistenze per preparare ogni giorno una diversa delizia.

Le ricette di Tessa Gelisio caratterizzate da originalità, semplicità di esecuzione, occhio ai tempi e al riutilizzo degli avanzi sono un vero e proprio salvavita in cucina.



La rivista sarà in vendita in edicola a € 1,70



Sarà disponibile la copia con la forbice da cucina: prezzo copia con allegato € 7,99