Il numero di marzo è in edicola

Il numero di marzo di Cotto e mangiato Magazine ha i colori della primavera ed in copertina, in primo piano, c’è una delle golosissime ricette di gnocchi. Talmente tante, diverse e fantasiose che potrete gustarne una per ogni giorno del mese: potrete utilizzare diversi tipi di patate, tra gli ingredienti usare la barbabietola, la curcuma o l’ortica e sbizzarrirvi con diversi tipi di condimento oltre ai classici ragù.

Per onorare degli alleati preziosi per il nostro organismo, ecco tanti piatti golosi a base di spinaci: a beneficiarne oltre il palato saranno le ossa, la vista e i denti. Nelle ricette proposte ce n’è per tutti i gusti: non solo contorni, ma anche primi piatti e antipasti sfiziosi!

Le idee Svuotafrigo vi permetteranno di utilizzare latte, panna, yogurt, latte di soia e ricotta avanzati: ricette gustose che vi stupiranno.

Il tanto amato avocado è protagonista di un solo dilemma: dolce o salato? Se volete scoprire nuove ricette per premiarvi con il suo gusto corposo e vellutato in questo numero troverete ciò che vi serve.

Se avete desiderio di dolci con la frutta troverete deliziose ricette con le banane. Buonissime, dolci e cariche di nutrimento, le banane diventano ancora più irresistibili quando sono mature e vengono abbinate a cioccolato, biscotti e caramello.

Le ricette di Tessa vi garantiranno un menù veloce dall’antipasto al dolce che vi conquisterà per sapore e originalità.

La rivista è disponibile in edicola a € 1,50.