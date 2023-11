"Cotto e mangiato Collection - Speciale Natale: è in edicola il vostro aiuto in cucina per le Feste "

E' proprio Natale il periodo per essere grati e per portare gioia nelle nostre vite in ogni momento della giornata e certamente, quello della convivialità, è quello maggiormente apprezzato.

Cotto e Mangiato Collection - Speciale Natale quest'anno ci invita a festeggiare tutti i giorni del mese di dicembre proponendo 3 ricette al giorno per 25 giorni: una sorta di calendario dell'Avvento in cui ciascuno possa trovare quella di proprio gusto.

Potrete spaziare tra ricette classiche, alcune originarie della tradizione italiana, altre provenienti da oltre confine. Potrete scegliere tra alternative senza carne e pesce per chi sceglie una dieta vegetariana oltre che varianti per chi deve rispettare una dieta priva di glutine.

Avrete a disposizione veri e propri menù personalizzati accompagnati da proposte per decorare la casa e la tavola per non essere mai a corto di idee e sempre originali.

C’è anche l’augurio speciale di Tessa Gelisio per i lettori di Cotto e mangiato con la farcitura (e copertura) golosa di un classico dolce natalizio, il pandoro!

