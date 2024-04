Torna "Menù da Campione", il primo atleta ai fornelli è Igor Cassina: "Non sono un numero uno in cucina, ma il cibo è una delle priorità della mia vita"

Da sabato 20 aprile, alle 12, su Italia 1, torna "Menù da Campione".

L'atleta protagonista della prima puntata è Igor Cassina, oro alle Olimpiadi di Atene nel 2004 nella specialità della sbarra, due ori alle Coppe del mondo di Parigi, nel 2005 e nel 2007, che si è messo in gioco ai fornelli sul set allestito alla cantina I Barisei, in Franciacorta. "Il cibo è una delle mie priorità nella vita. Mi piace mangiare bene e in modo sano; sono molto attento. Personalmente, non sono bravo in cucina. Mi arrangio a fare alcuni piatti, ma basilari. Tuttavia, una ricetta che mi viene bene e che mi piace fare è quella dei pancake e, infatti, è ciò che ho cucinato in puntata - ha anticipato Cassina ai nostri microfoni -. Li faccio neutri, quindi diventano dolci o salati a seconda del condimento. Basta mettere sopra del salmone, un po' di rucola e un po' di formaggio - come ho fatto a "Menù da Campione" - oppure delle confetture di marmellata o del miele. Io ogni tanto li mangio dolci e ogni tanto salati".