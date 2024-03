Il "Menù" di "Cotto e mangiato" torna sui vostri schermi e vi porta la primavera a tavola | Tessa Gelisio: "Ecco le novità di questa edizione"

Da sabato 23 marzo, alle 12, su Italia 1, torna il "Menù" di "Cotto e mangiato".

Si parte con "Menù Primavera", quattro puntate speciali che vi terranno compagnia ogni sabato fino al 13 aprile. Tessa Gelisio, ai fornelli sul set allestito alla Cantina I Barisei di Erbusco, in Franciacorta, insieme a LuCake e ad alcuni dei protagonisti delle scorse edizioni delle borse di studio di "Cotto e mangiato", porterà la primavera nelle vostre tavole suggerendovi ricette fresche e gustose. Presente anche l'immancabile chef Andrea Mainardi. Inoltre, in occasione della Pasqua, non mancheranno le ricette ad hoc: nella puntata del 30 marzo, infatti, verranno proposte due versioni innovative di colomba. "Vi aspetta una nuova edizione con tante novità. Inizieremo, appunto, con 'Menù Primavera', le cui puntate saranno molto colorate, ricche di fiori: ci sarà, infatti, un floral designer che darà un po' di spunti, indicazioni e dritte per abbellire la tavola. Andrea, invece, suggerirà degli esercizi per tornare in forma; mentre il vincitore e il 'migliore dei migliori' della scorsa edizione della nostra borsa di studio cucineranno con noi. Un modo per dare loro un'altra opportunità di crescita e per vedere come sta proseguendo la loro carriera", spiega Tessa. Ma non è tutto. L'edizione primaverile del "Menù", che vi terrà compagnia fino a giugno, continuerà con cadenza settimanale nei sabati fino al 27 aprile per poi passare a un appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì dal 29 aprile. Molti i format che si susseguiranno. Scopriamoli insieme.