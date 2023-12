"Menù Giovani Chef", la classifica definitiva della prima fase di gara

Si è conclusa la prima fase della settima edizione della gara "Menù Giovani Chef".

I 30 allievi partecipanti hanno proposto - 15 in primavera e 15 in autunno - le loro ricette e ricevuto i voti dai nostri giudici. Il contest entra ora nella fase delle semifinali (che si svolgeranno martedì 12 dicembre, mercoledì 13 dicembre, giovedì 14 dicembre, lunedì 18 dicembre, martedì 19 dicembre e mercoledì 20 dicembre). Il 23 dicembre, invece, si svolgerà la finale, durante la quale scopriremo chi sarà il vincitore della nostra borsa di studio di 4mila euro in gettoni d'oro. Intanto, ecco la classifica definitiva della prima fase di gara.