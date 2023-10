Il 25 settembre si celebra il World Pasta Day e in Italia torna "di moda" quella fatta in casa: ecco quando l'aveva preparata lo chef Theo Penati

Il 25 ottobre si festeggia il World Pasta Day.

La giornata è stata istituita nel 1998 e quest'anno compie 25 anni. Secondo i dati elaborati da Unione italiana Food e IPO - International Pasta Organisation, la produzione mondiale attualmente sfiora i 17 milioni di tonnellate (+1,8% sul 2021), raddoppiando quasi i 9 milioni del '98. Oggi come allora, l'Italia è prima al mondo nella classifica dei Paesi produttori, con 3,6 milioni di tonnellate nel 2022 (+3,2% sul 2021) e un fatturato che sfiora i 7 miliardi di euro (+24,3% sul 2021). L'Italia è anche il Paese che ne mangia di più. Inoltre, come rileva un'analisi Coldiretti/Ixè, è tornata "di moda" la pasta fatta in casa: in quasi una famiglia su tre (30%) si prepara pasta semplice o ripiena durante l'anno con un ritorno in cucina spinto dalla ricerca di qualità della vita ma anche dal caro prezzi, con la passione per il mattarello che ha contagiato anche i giovani tra i 18 e i 34 anni (35%). Rivediamo la puntata di "Cotto e mangiato - Menù stellato" del 3 gennaio 2022, nella quale lo chef Theo Penati aveva preparato la pasta fresca al salmone e broccoli.