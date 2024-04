26 aprile 2024 14:51

"SfogliaMenù", sabato 27 aprile la prima puntata del "Menù" interamente dedicato alla tradizione della pasta fresca

Sabato 27 aprile, alle 12 su Italia 1, parte "SfogliaMenù", il "Menù" di "Cotto e mangiato" interamente dedicato alla tradizione della pasta fresca. In cucina con Tessa Gelisio e Andrea Mainardi ci sarà Beniamino Baleotti, conosciuto come "Il re della sfoglia". I prossimi appuntamenti del format andranno in onda il 2, il 3, il 9 e il 10 maggio.