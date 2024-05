Problemi di digeribilità?



Sì, possono creare difficoltà sia in termini fermentativi che digestivi. Ecco perché la maggior parte delle persone fa fatica a introdurli nell'alimentazione. Secondo quanto viene riportato dai pazienti, soprattutto l'aglio. La cipolla - contenendo un sacco di Fodmap, quindi frutto-oligosaccaridi, che vanno a favorire una fermentazione intestinale - non è indicatissima nelle persone che soffrono di sindrome dell'intestino irritabile proprio perché tende a fermentare molto e quindi la sensazione associata è spesso quella di gonfiore.





Come possiamo rendere aglio e cipolla più digeribili?



Ci sono dei trucchi della nonna. In Toscana, ad esempio, la cipolla si mette in acqua e aceto per 30 minuti prima di essere consumata o cucinata. Questo ne favorisce la digeribilità e fa sì che diminuisca poi anche la classica percezione di fastidio in bocca. Invece, l'aglio è molto più digeribile crudo. Direi comunque di evitarlo a prescindere se si hanno problematiche gastriche, come iperacidità a livello di stomaco.