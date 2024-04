"Menù Giovani Chef", la gara parte sui nostri social

Al contest per la borsa di studio di "Cotto e mangiato" parteciperanno 30 allievi di sei scuole italiane. Sarà possibile vedere i riepiloghi di gara in tv dall'8 maggio (le altre puntate saranno il 13, il 21, il 28 maggio e il 5 e il 13 giugno). Le semifinali e le finali sono previste in autunno. Ecco come funziona la gara.



La gara - La gara sarà articolata in due fasi. Nella prima, verranno selezionati coloro che accederanno alla seconda. I concorrenti saranno suddivisi settimanalmente in gruppi, dal lunedì al venerdì, e le loro ricette verranno postate sulle piattaforme social (Facebook e Instagram) del programma. I concorrenti semifinalisti selezionati nella prima fase di gara si affronteranno nelle puntate dell'edizione autunnale. Nel corso della seconda fase sarà decretato il vincitore, che si aggiudicherà la borsa di studio consistente in gettoni d'oro per un valore di 4mila euro da investire per un corso di perfezionamento professionale.

La giuria - Sei i giudici: gli chef Tommaso Arrigoni, Luigi Taglienti, Caterina Ceraudo, Stefano Ciotti e Marco Martini. Giudice extra: Andrea Mainardi. Ci sarà, come di consueto, anche un giudice segreto, un tre stelle Michelin.

Ogni concorrente riceverà: i voti di tutti i giurati sulla originalità, difficoltà, e appetitosità della ricetta presentata e quelli sulla propria performance. I giurati voteranno con parametri che vanno dal 5 a 10. La somma dei voti espressi e attribuiti a uno stesso concorrente determinerà la sua posizione in classifica.