A San Valentino arriva il menù musicale di Cotto e Mangiato

Oltre "Cotto e mangiato", la nuova sigla scritta e prodotta da Raffaele Rinciari in onda proprio da febbraio, la raccolta contiene anche il brano inedito "Cook & Eat", interpretato dallo stesso Rinciari, ma non solo: potrete ascoltare (e perché no anche ballare!) 15 brani tutti accomunati dal mood swing e leggero divenuto cifra stilistica musicale dell'applaudito programma condotto da Tessa Gelisio, sottofondi ideali per cene e tête-à-tête romantici.

La compilation sarà disponibile su tutte le piattaforme e digital store e accessibile al seguente link: https://lnk.fu.ga/cottoemangiatosanvalentino