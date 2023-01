Nonostante le corse e la respirazione bocca a bocca non ce l’ha fatta. Pumba è volato in cielo . E noi siamo letteralmente distrutti…". E' con queste parole, accompagnate a un breve filmato che Charley Rama e Anna Baldato, coppia di fidanzati che gestisce un agriturismo nel Vicentino, hanno annunciato via social la morte del maialino vietnamita, diventato una star del Web con 268mila follower e protagonista di un libro. L'animale era affetto da una malattia genetica ed era stato accolto in casa, perché impossibilitato a sopravvivere in natura.

Vicenza dà l'addio a Pumba, il maialino star del web Pumba era reduce da un intervento per una frattura a una zampa dopo una caduta. L'operazione era riuscita, ma le complicazioni dell'anestesia non gli hanno lasciato scampo.

Il maialino vietnamita, per via di una malattia genetica, era emarginato dai suoi simili e non poteva vivere e muoversi nel fango. Per questo era stato accolto in casa insieme a un gatto e un cane, mentre nell'agriturismo, che è anche una fattoria didattica, vivono anche capre e asini. Tutti "allevati e coccolati come esseri umani" secondo la filosofia della struttura, molto conosciuta via social.