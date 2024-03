Usa, veterinaria si traveste da volpe rossa per allattare il cucciolo orfano

Al Richmond Wildlife Center in Virginia, lo stratagemma è stato usato per evitare l'imprinting dell'uomo sull'animale che dovrà essere riammesso in natura

Così, la veterinaria del Richmond Wildlife Center, in Virginia, per allattare il cucciolo di volpe rossa si traveste da... volpe rossa. L'animale, orfano che cresce in cattività, una volta diventato autonomo dovrà tornare in natura senza che nella sua memoria resti traccia del contatto con l'uomo che l'ha salvato da morte certa. E il video dell'allattamento diventa virale sui social.

Tgcom24

Un trattamento particolare, ma non troppo. Perché quella del veterinario mascherato è una procedura diffusa nell'allevamento dei cuccioli orfani di ogni specie animale. "Per evitare l'imprinting - precisano dal Richmond Wildlife Center, - riduciamo al minimo i suoni umani, creiamo barriere visive, limitiamo la manipolazione, evitiamo i trasferimenti in strutture diverse e indossiamo maschere diverse per ogni specie".

Inoltre, "siamo riusciti a individuare cuccioli di volpi della stessa età e peso e stiamo lavorando per capire quale sia la cosa migliore da fare nel loro interesse. Se trasferirli da noi o no. In ogni caso, è nell'interesse di questa volpe stare con altre volpi della sua età", si conclude la nota del centro di Richmond, che fornisce assistenza alla fauna selvatica malata, ferita e orfana e agli animali esotici domestici o selvatici.



Nelle settimane precedenti, con l'arrivo della piccola volpe rimasta orfana, l'ente via Facebook aveva aperto una raccolta fondi per l'acquisto di tutto il necessario. "I suoi occhi non si sono ancora aperti e il suo udito non è ancora sviluppato, ma dobbiamo essere pronti per quando aprirà gli occhi", era l'incipit del messaggio di Sos lanciato ai sostenitori per acquistare siringhe, garze e non solo.

"Vogliamo che le prime cose che veda siano altre volpi, anche se non abbiamo nessun adulto o fratelli con cui metterla. Nella nostra lista dei desideri di Amazon c'è, dunque, una volpe adulta di peluche e un kit di allattamento come da mamma volpe - continuava il post. - Inoltre, nella nostra lista dei desideri c'è una maschera per la testa della volpe che possiamo indossare in modo che non veda un volto umano mentre si nutre. Questo è di fondamentale importanza se vogliamo farla tornare in natura. Abbiamo bisogno di questi articoli al più presto perché i suoi occhi si apriranno nei prossimi giorni". E i desideri sono stati esauditi.

La piccola volpe è arrivata al centro il 1* marzo, a sole 24 ore di vita e con il cordone ombelicale ancora attaccato. "Inizialmente chi l'ha trovata ha pensato si trattasse di un gattino - è il racconto social del Richmond Wildlife Center, - in realtà è una volpe". All'arrivo pesava solo 80 grammi, non aveva i denti, gli occhi erano ancora sigillati ed era sorda.