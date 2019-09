Usa, lascia il lavoro per cercare il cane smarrito: lo ritrova dopo 57 giorni

Fuggita per un temporale - La cagnolina era fuggita dalla stanza di un hotel di Kalispell, nel Montana, secondo la padrona perché spaventata a causa di un temporale. Quando i proprietari sono rientrati e non l'hanno trovata hanno inziato a cercarla in ogni modo. La zona dove si trovavano, vicino a Glacier National Park, tra l'altro, è piena di boschi.



Volantini, occhiali e telecamere speciali - Durante i 57 giorni di ricerche, Carole e Verne hanno piazzato in giro oltre 500 volantini, utilizzato occhiali per la visione notturna e telecamere per il rilevamento degli animali, Dalla loro fattoria, nella parte orientale di Washington hanno fatto portare del letame per cavalli, odore familiare per la cagnolina Katie.



Carole si è licenziata - In tutto questo Carole ha lasciato il suo lavoro per potersi dedicare completamente alle ricerche. E alla fine, ha ricevuto la chiamata di un coltivatore che le ha segnalato la presenza del cane, riconosciuto grazie ai volantini distribuiti, nel suo cortile. Una volta ritrovata, Katie è stata portata da un veterinario per un controllo: nei quasi due mesi lontana dai suoi padroni, aveva perso 12 chili ed era disidratata e affamata.



Persi 12 chili - Ora segue una dieta speciale per cui le vengono somministrate piccole quantità di cibo ogni due ore per riabituare il suo stomaco a mangiare regolarmente. Ma la miglior cura, si sa, è essere tornata a casa dai suo amati padroni.