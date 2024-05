Un anno fa aveva preso la dolorosa decisione di far sopprimere Beau, cucciolo di incrocio segugio di pochi mesi, perché affetto da problemi neurologici da non poter continuare a vivere, a detta dei veterinari consultati. Così, a fine marzo 2023, Kristie Pereira aveva portato il cane al Montgomery County Animal Services di Derwood per l'eutanasia, ma un anno dopo lo ritrova messo in adozione tramite annunci pubblicati online dal Lost Dog & Cat Rescue Foundation, lo stesso rifugio dal quale lo aveva preso nel 2022. "Lo rivoglio - dice ora Pereira all'agenzia di stampa Associated Press, - ma i volontari mi ha detto che l'ho abbandonato e che l'ho lasciato morire, che non mi è mai importato di lui e che quindi non me lo ridaranno mai". E intenta una battaglia legale.