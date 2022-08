Una specie di squali impara a camminare per sopravvivere alla crisi climatica

È infatti per adattarsi a questi fenomeni - a loro volta effetto dell'azione dell'uomo - che una particolare specie, lo squalo spallina , ha sviluppato la capacità di spostarsi anche fuori dall'acqua. A mettere in mostra la caratteristica di questi singolari esemplari è stata una ricerca della Florida Atlantic University (FAU) e pubblicata sulla rivista Integrative and Comparative Biology.

Hemiscyllium ocellatum

aumento di temperature dell'Oceano Pacifico

Gli squali spallina, una specie appartenente alla famiglia degli, vivono comunemente tra le barriere coralline poco profonde dell’Australia e della Nuova Guinea, ma negli ultimi decenni hanno dovuto trovare un modo per sfuggire all'. Così, spiegano gli scienziati della Florida Atlantic University, gli squali hanno sviluppato di camminare anche per 30 metri e di sopravvivere all'ipossia - ovvero alla carenza di ossigeno - per un massimo di due ore.

superare delle ostilità

scienze biologiche della FAU

favorevoli alle loro esigenze

"I risultati scientifici suggeriscono che questa specie ha sviluppato adattamenti per, ma ciò non assicura - avverte Marianne Porter, professoressa di biomeccanica presso il dipartimento di- delle condizioni difficili previste per il 21° secolo". La loro capacità di camminare e resistere fuori dall'acqua potrebbe garantirgli la sopravvivenza rispetto ad altre specie perché spostandosi sulla terraferma potrebbe riuscire a raggiungere ambienti più

altre specie di squali in grado di deambulare

almeno nove specie

In realtà, esistono: uno studio del 2020 condotto da ricercatori dell’Università del Queensland e partner internazionali ha scoperto cheusano le pinne per camminare in acque poco profonde. Ma nessuna altra specie - specificano gli scienziati della Florida - riesce a vivere in ipossia ed è in grado di percorrere fuori dall'acqua distanze fino a 30 volte maggiore la propria lunghezza corporea.