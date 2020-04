"Tu scatti, noi doniamo": per la prima volta gli animali "raccolgono fondi" per l'uomo

Per la prima volta non sono gli umani a raccogliere fondi per gli animali domestici, ma sono i nostri amici a quattro zampe a "donare" per la grande emergenza sanitaria che sta colpendo le famiglie dopo la diffusione del coronavirus. E' la nuova iniziativa di solidarietà dell'azienda di pet food, Monge, dal titolo "#vicinidizampa Tu scatti, noi doniamo". Per ogni utente che carica sul sito una foto del suo cane/gatto in casa, in famiglia, Monge dona 2 eruo alla Protezione civile per l'emergenza.