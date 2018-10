Treviso, la nuova vita della cavalla Luna: dall'asta alla pet therapy con i bambini

La nuova vita della cavalla Luna era cominciata ad agosto dopo la sagra di Cusignana, in provincia di Treviso. L'animale era stato messo in palio alla festa patronale: dopo le polemiche tra la parrocchia (organizzatrice dell’evento) e gli animalisti, i vincitori avevano accettato di cedere Luna ai volontari dell’Organizzazione internazionale per la protezione degli animali. A questo punto la cavalla era stata donata all’associazione Sogni il cui obiettivo è realizzare i desideri dei bambini malati anche attraverso la pet therapy. Adesso come riferisce "La tribuna di Treviso", Luna è ufficialmente entrata in servizio per il piccolo Valentin, quattro anni e in lotta con la leucemia da quando aveva soltanto sei mesi. Insieme hanno potuto trascorrere una giornata all'aria aperta.