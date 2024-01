Stambecchi, il cambiamento climatico li sta trasformando in animali notturni

Il riscaldamento globale sta cambiando le abitudini degli stambecchi delle Alpi.

Questi ultimi per evitare il caldo sono sempre più attivi di notte nonostante il maggior rischio di essere predati, sia nelle aree dove è presente il lupo, come nel Parco Nazionale del Gran Paradiso sia in zone dove il predatore non c'è ancora, come nel Parco Nazionale Svizzero. È quanto emerge da una ricerca dell'Università di Ferrara, con il contributo dell’Università di Sassari e delle due aree protette.