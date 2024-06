Animali domestici, mantenerli costa più di 1.000 euro l'anno

Per quanto riguarda la salute (vaccinazioni, visite, esami, interventi), la media annua è pari a 180 euro, che salgono a 185 euro per chi ha cani o gatti. Le generazioni più giovani tendono a spendere di più per la salute dei loro animali: la Gen Z sborsa in media 186 euro l'anno, mentre chi è più in là con gli anni si ferma a 170 euro.