Oltre 500 sostanze usate in agricoltura danneggiano gli insetti

Le popolazioni di questi animali sono in declino da diversi anni, con una diminuzione che si attesta in media sul 2-3% all'anno. Per cercare di capire le possibili cause di questo calo, i ricercatori hanno passato in rassegna oltre mille molecole contenute nella biblioteca chimica del Laboratorio Europeo, esponendo sistematicamente in laboratorio le larve di moscerino della frutta a ognuna di queste sostanze. I risultati indicano che il 57% dei composti altera in modo significativo il comportamento degli insetti anche in piccole dosi.