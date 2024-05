Importante passo avanti nello studio dei cromosomi delle scimmie. Per la prima volta sono stati decodificati per intero i cromosomi X e Y in cinque specie di grandi scimmie, tra cui scimpanzé, bonobo, gorilla, orango e gibbone siamango. Si tratta delle prime sequenze cromosomiche complete di primati non umani, un importante risultato pubblicato sulla rivista Nature.