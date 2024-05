Roma, cane cade in un tombino: salvato dai carabinieri

Fotogallery - Chieti, capriolo cade in mare: salvato da 14enne

Il cane finisce nel tombino e la proprietaria, in preda al panico, chiama il 112 per chiedere aiuto.

Da sola non riusciva a recuperare il suo Tokyo, di razza pinscher. Sul posto arriva allora una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto (Roma) che, dopo aver aperto e ispezionato quattro chiusini, è riuscita a recuperare il cane, fortunatamente in buona salute e a restituirlo di nuovo tra le braccia della padrona. Non prima della foto di rito di Tokyo con i suoi salvatori.