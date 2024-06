California, è un pechinese di otto anni il "cane più brutto del mondo"

Non tutti i mali vengono per nuocere, soprattutto se ti fanno vincere una bella somma di denaro. Ne sa qualcosa Anna Lewis, la padrona di Wild Thaang, il pechinese di otto anni eletto "cane più brutto del mondo" al concorso Sonoma-Marin Fair a Petaluma, in California. Un particolare primato dal valore di 5000 dollari, che verranno assegnati alla proprietaria di Wild.