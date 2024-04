Palermo, picchiano un cane e tentano di seppellirlo vivo: due denunce

Due giovani, di 20 e 22 anni, che avrebbero picchiato un cane e tentato di seppellirlo ancora vivo sono stati denunciati dalla polizia a Bagheria (Palermo) per maltrattamenti ad animale.

Ad avvertire le forze dell'ordine è stata una donna, che ha visto la seguente scena: l'animale era circondato da giovani dai 14 ai 22 anni, aveva un filo di ferro attorno al collo e non riusciva più ad aprire un occhio. Una volta sul posto, gli agenti hanno liberato il cane dal cappio e poi hanno bloccato e identificato il gruppetto di ragazzi. L'animale è stato poi affidato ai vigili urbani e portato in una clinica veterinaria. Ora, come riporta la pagina Facebook dell'associazione animalista Asva Sicilia, è stato dimesso e si trova in un canile.