Ecco l'orango che si cura una ferita con le erbe: è il primo animale a curarsi da solo 

Chi è Rakus Rakus è uno dei 150 esemplari presenti nell'area di Suaq Balimbing, nell'isola di Sumatra in Indonesia. Aveva subito una ferita al volto, probabilmente durante uno scontro con un rivale.

Il suo comportamento Pochi giorni dopo, i ricercatori che osservano quotidianamente il gruppo di oranghi aveva notato che Rakus aveva iniziato a strappare in modo selettivo foglie di una liana, Fibraurea tinctoria, masticarle e applicarne l'impastato per diversi minuti sulla ferita.

Un'operazione molto precisa, ripetuta più volte e che richiedeva diversi minuti per essere completata. La pianta detta anche Akar Kuning è usata anche nella medicina tradizionale proprio perché contiene alcune molecole, come i furanoditerpenoidi, con effetti antipiretici e antibatterici. Proprio per questo, secondo i ricercatori, il comportamento di Rakus conferma per la prima volta l'uso consapevole ed efficiente di un autotrattamento medico.