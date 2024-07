Gli ippopotami potrebbero volare: "Sollevano tutte le zampe contemporaneamente"

Le immagini dei video hanno mostrato gli ippopotami, che possono raggiungere più di 2.000 kg, muoversi tendenzialmente al trotto, un movimento che coinvolge le gambe opposte che si muovono in sincronia diagonalmente. Invece "galoppano" staccandosi da terra, di solito, quando corrono per scacciare i loro rivali. La scoperta colma una lacuna nella conoscenza scientifica che colloca gli ippopotami a metà tra gli elefanti e i rinoceronti in termini di abilità atletica. "Gli ippopotami sono incredibilmente pericolosi, tendono a essere più attivi di notte e trascorrono gran parte del loro tempo in acqua", ha detto John Hutchinson, professore di biomeccanica evolutiva che ha guidato la ricerca. Per confermare i risultati dello studio sono in corso anche altre ricerche. Il team britannico vuole osservare anche il comportamento degli ippopotami pigmei, più piccoli di dimensioni, e fare un confronto tra esemplari adulti, più pesanti, e cuccioli, più leggeri.